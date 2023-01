Velma er nå den dårligst rangerte animerte TV-serien noensinne på IMDB

HQ

Den nye HBO Max-serien Velma har vært den store snakkisen i det siste, og kontroversen rundt den moderne tolkningen av Scooby-Doo fortsetter å vekke sterke følelser fra alle hold. Når det er sagt, virker det som om mange mennesker er alt annet enn imponert over Mindy Kalings voksne tolkning av den klassiske og elskede animasjonsserien.

Dette er noe som tydelig gjenspeiles i rangeringene på IMDB der Velma nettopp har klart å bli den dårligst rangerte animerte TV-serien gjennom tidene med en vurdering på 1.3 av 10. Det ser heller ikke mye penere ut på Rotten Tomatoes der publikumsscoren for øyeblikket ligger på 6%. Forbes beskrev situasjonen slik:

"... en sjelden kombinasjon av anti-woke anmeldelsesbombere, venstreorienterte seere som synes serien rett og slett er dårlig, og Scooby Doo-entusiaster opprørt over endringene som er gjort i IP-en, har gjort Velma til en av de laveste publikumsrangeringene jeg har sett i HBOs historie.

Men til tross for all kritikken, ser det ut til at en andre sesong er på vei, og du kan ikke nekte for at Velma, takket være kontroversen, også nyter en enestående mengde publisitet på grunn av nettopp det.

Hva synes du om Velma?