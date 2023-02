Velma får en andre sesong

HQ

Det hadde vært rykter som svirret en stund som antydet at den animerte Scooby Doo-spinoffen, Velma, ville få en andre sesong, og nå etter den veldig, veldig motstridende sesong 1-debuten er dette bekreftet.

Som en del av et intervju med Warner Bros. Television Group med Deadline, har det blitt bekreftet at Velma ikke bare har fått grønt lys for en andre sesong, men at den også allerede er ferdig med produksjonen på denne neste batchen av episoder.

Det er ingen omtale av noen plottdetaljer eller når den andre serien kommer, men som en del av bekreftelsen ble det lagt til at Velma endte opp med å bli HBO Maxs mest sette animerte seriedebut noensinne.