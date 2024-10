Velma kansellert etter to sesonger av HBO

HQ

Den første sesongen av den animerte Velma-serien ble lansert til en ganske sterk negativ reaksjon. Det var noen som fant verdi i serien, men de fleste avviste den umiddelbart, eller hentet klipp for å lufte sin frustrasjon på internett.

Frustrasjonen steg til nye høyder da en andre sesong ble bekreftet, men nå ser det ut til at Velma-sagaen er ved veis ende. I går oppsto det rykter om at serien skulle bli kansellert, og IGN bekreftet med Max at dette faktisk er tilfelle.

"I løpet av de siste to sesongene har Mindy [Kaling] og Charlie [Grandy] skapt en utrolig morsom og frisk verden innenfor den ikoniske whodunit-franchisen," sa en talsperson. "Selv om vi ikke kommer til å gå videre med en ny sesong av serien, takker vi dem for deres overbevisende historiefortelling, uovertrufne ledetråder og morsomme sprell."</em>

Så hvis du er en av dem som virkelig ikke orket Velma-serien, trenger du i det minste ikke å bekymre deg for at den vises på skjermene dine lenger. Sjekk ut vår anmeldelse av de første episodene her, i tilfelle du gikk glipp av den.