Jeg snublet over denne filmen ved en tilfeldighet, for da jeg leste en anmeldelse som sammenlignet den med The Raid, følte jeg at den var verdt et forsøk, til tross for dens relativt lave rating på IMDb. Filmen er regissert av Rodrigo Valdes, et relativt ukjent navn (han er mest kjent som regissør på den siste Bad Boys-filmen), og det mest gjenkjennelige ansiktet på rollelisten er Gustavo Sánchez Parra, kjent for sine roller i filmer som Amores Perros og som skurk i en rekke filmer og serier (blant annet Zorro).

Den selger kanskje ikke på navnet alene, ettersom tittelen Venganza (Revenge) er så generisk som den kan bli. Samtidig gjør den det klinkende klart hva vi har i vente.

Handlingen er skissert som følger: "En tidligere spesialsoldat blir millionær over natten og setter sammen et elitelag for å finne sin kones morder - drevet av hevntørst og bevæpnet med sine nyervervede ressurser."

Enkelt, ikke sant? Ja, det er det. Kjedelig? Absolutt ikke. Jeg elsker denne typen film og har alltid gjort det. Den nevnte The Raid (hovedsakelig den andre, som faktisk er bedre enn den første) er en av de absolutt sprøeste actionfilmene som ble utgitt på 2000-tallet, og hvis du ikke har sett disse filmene, gjør deg selv en tjeneste og gjør det. Vær imidlertid forberedt på non-stop action og veldig, veldig grafiske scener.

Selv om vi har sett handlingen i Venganza hundre ganger før, er det mye å like. Manuset er kanskje ikke knivskarpt, dialogen byr ikke på noen overraskelser, det er et par sekvenser som skurrer og noen logiske hull, og karakterene er todimensjonale med skuespill som i beste fall er kompetent. Men det ser flott ut og pulsen er elektrisk, og man får faktisk akkurat det tittelen antyder, hvor jeg med lave til nøytrale forventninger likevel blir positivt overrasket.

I likhet med The Raid er det veldig voldsomt når handlingen setter inn, men det er ikke helt på samme nivå. Det blir faktisk ganske mange pustehull, og selv om actionsekvensene ofte er teknisk imponerende, er det ikke helt sammenlignbart. Standarden på slåssingen og stuntene er ikke helt på samme nivå, men det finnes likevel scener som skiller seg ut. Jeg er spesielt betatt av en biljakt litt over halvveis i filmen, som er imponerende. Man kan tydelig se på klippingen og den visuelle stilen at de har hentet inspirasjon fra både de nevnte filmene og en rekke amerikanske storebrødre. Det er litt John Wick-stemning, hvor det er mørkt, rått og litt uventet, og sånt er jo alltid gøy.

Jeg synes definitivt denne filmen fortjener en høyere gjennomsnittsvurdering enn sine 5,5 (i skrivende stund) på IMDb. Så hvis du ikke har noe annet å se på, eller hvis du synes den siste sesongen av The Boys er litt treig, så gi Venganza en sjanse. Den er faktisk mer enn verdt det, til tross for sine mangler. Rodrigo Valdes er en regissør det er verdt å holde et øye med!

