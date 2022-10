Venner blir fiender i Creed III-trailer

HQ

Siden Creed III blir det første filmen i Rocky-universet uten Sylvester Stallone foran eller bak kamera har det forståelig nok vært litt nervøs stemning rundt prosjektet. Heldigvis virker det som om Adonis Creed sin tredje runde ikke viker særlig langt fra suksessoppskriften.

Det er i alle fall mine tanker etter å ha sett den første traileren for Creed III under, for her er det ingen tvil om at det blir drama både i og utenfor ringen når den nå velkjente bokseren gjenforenes med en ambisiøs barndomsvenn.