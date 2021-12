Venom 3 er offisielt under utvikling

HQ

Verken Venom eller Venom: Let There Be Carnage fikk spesielt gode anmeldelser, men de har likevel klart å lokke mange til kinoene, og har tjent nok til at Sony har troa på universet. Det betyr også at det er en tredje film under utvikling.

Dette har blitt bekreftet via et intervju med Collider, hvor produsent Amy Pascal avslører at Tom Hardy vender tilbake i hovedrollen:

"We are in the planning stages right now. But what we are focused on is getting everybody to come and see No Way Home."

Pascal avslørte ikke om Hardy også kortvarig dukker opp i Spider-Man: No Way Home.