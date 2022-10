Venom 3 får tydeligvis ny kvinnelig regissør

HQ

Til tross for å bli mottatt mildt sagt middels på anmelderfronten har de to Venom-filmene tjent enorme summer. Derfor var det aldri tvil om at vi skulle få en tredje film, men regissørvalget overrasker litt mer.

Vanligvis veldig pålitelige Deadline sine kilder hevder at det er Kelly Marcel, som bare har skrevet de to forrige filmene, Cruella og Fifty Shades of Grey, skal få sin regissørdebut i Venom 3. Hun skal altså ta over stafettpinnen fra Ruben Fleischer og Andy Serkis om alt går som planlagt. Vi får se hva dette betyr for tonen og suksessen til filmen.