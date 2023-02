Venom 3 har gått inn i pre-produksjon

Jeg kommer definitivt ikke til å se Venom eller Venom: Let There Be Carnage igjen, for jeg synes de er kjedelige, men det stoppet ikke begge fra å gjøre det veldig bra på billettkontoret. Derfor var det ikke spesielt overraskende da Sony ga en tredje film grønt lys forrige april, og det ser definitivt ut til at den blir en realitet.

Tom Hardy har delt en ny melding på Instagram som bekrefter at det vi foreløpig kaller Venom 3 har startet pre-produksjon, så se frem til flere scener som denne om et par år.