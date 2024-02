Venom 3-innspillingen er nesten ferdig

HQ

Venom-filmene er kanskje bare middelmådig superheltaction når alt kommer til alt, men de tjener mye penger. Venom spilte inn 856 millioner dollar globalt og oppfølgeren 502 millioner dollar. Det er store suksesser, og Sony håper tydeligvis på en ny suksess med den tredje filmen i trilogien.

Ted Lasso-skuespilleren og det nye tilskuddet i rollelisten, Juno Temple, snakket nylig med Variety om filmen og avslørte at innspillingen nesten er ferdig. "Vi nærmer oss slutten for øyeblikket", sa hun. <em>"Det har vært en vill og fantastisk opplevelse. Det er så nytt for meg. Det er et stort sett! Dette er helt vilt. Det har vært så gøy, og jeg har fått jobbe med så kule mennesker. Jeg har vært så heldig i karrieren at jeg har fått jobbe med de mest utrolige skuespillerne. Jeg kan ikke vente til den kommer ut i verden. Jeg tror den kommer til å bli bra."

Venom 3 måtte ta en pause på grunn av SAG-AFTRA-streiken i fjor, i likhet med mange andre filmer. Etter planen skal Venom 3 lanseres i andre halvår i år, nærmere bestemt 8. november, så hvis innspillingen er ferdig snart, er det forhåpentligvis nok tid til å legge til alle Venom-spesialeffektene.