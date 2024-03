Venom 3 kommer tidligere enn forventet

HQ

Sony har kunngjort både den fulle tittelen på den kommende filmen Venom og avslørt at den kommer tidligere enn forventet.

Filmen kommer til å hete Venom: The Last Dance, og vi har fortsatt ingen detaljer om handlingen, men tittelen alene ser ut til å bekrefte at dette blir den siste frittstående filmen med Tom Hardy i hovedrollen som den symbiotiske antihelten - selv om penger snakker som de sier, så man skal aldri si aldri.

Når det gjelder lanseringstidspunktet for filmen, har det blitt framskyndet fra 8. november til 25. oktober, noe som betyr at fansen kan strømme til kinoene for å se filmen rundt to uker tidligere enn opprinnelig planlagt. Med denne endringen i bakhodet kan vi uten tvil forvente å se den første traileren til filmen i løpet av de neste par månedene.

Gleder du deg til mer Venom?

