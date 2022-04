Venom 3 og Ghostbusters: Afterlife-oppfølger bekreftet

HQ

Til tross for å ikke være det undertegnede betrakter som en god film gjorde Venom det veldig bra på kinoer over hele verden, noe som førte til at vi fikk Venom: Let There Be Carnage. Denne har også gjort det bra publikumsmessig så lang, så dagens annonsering kommer ikke som et sjokk.

For etter å bare ha sagt at de var i planleggingsfasen i fjor bekreftet Sony Pictures under nattens CinemaCon-start at arbeidet med det vi foreløpig bare kaller Venom 3 har startet for fullt. Vi får også vite at en oppfølger til Ghostbusters: Afterlife har fått klarsignal, men ingen av filmene har fått en premieredato eller lignende enda.