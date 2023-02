Venom kommer til Marvel's Midnight Suns neste uke

HQ

Take-Two har dessverre gjort det klart at Marvel's Midnight Suns har vært en kommersiell skuffelse til tross for at det er et bra spill, men både utgiveren og utviklerne i Firaxis håper mer innhold vil endre det. Da er det bra vi ikke trenger å vente lenge på en av Marvels mest hardbarka-karakterer.

Dagens trailer avslører at Venom kommer til Marvel's Midnight Suns som en del av Redemption-utvidelsen 23. februar. Vi får ikke bare se noen av symbiotens brutale evner heller, men også glimt av de tre historieoppdragene der en selvgod Mephisto ser ut til å være klar for kamp. DLCen inkluderer også Whisper Web-oppgraderingen for Abbey, som "utvider de taktiske alternativene for Intel-ressursen".

Gjør dette deg interessert i spillet? Da er det verdt å nevne at gratis prøveversjoner er tilgjengelige på PC, Xbox Series og PlayStation 5 (for PlayStation Plus Premium-abonnenter), og hele spillet kan skaffes for 40% avslag i disse dager.