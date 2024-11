Venom: The Last Dance krysser 300 millioner dollar på kino

HQ

Ikke en eneste av Venom-filmene har en positiv Rotten Tomatoes-score. Selv om nettstedet har sine svakheter, er det ikke et godt tegn, og likevel kan folk bare ikke få nok av Tom Hardys Venom. Actiontrilogien har nå nådd sitt klimaks, og til tross for at noen fryktet at den ikke ville dra inn penger, har filmen gjort det ganske bra.

Med et budsjett på 120 millioner dollar har Venom: The Last Dance passert 300 millioner dollar på kino i løpet av helgen. Selvsagt hadde studioene håpet på en større fortjenestemargin, for hvis vi tar med markedsføringskostnadene, måtte filmen ha tjent inn minst det dobbelte av budsjettet for å gå i pluss. Men Venom er fortsatt en populær karakter, og den eneste redningen for Sonys live-action Spider-Verse.

Vi får se om dette fører til flere Venom-filmer på sikt. Tom Hardy-trilogien er over, men dette er egentlig bare begynnelsen på Knulls historie, så kanskje en annen symbiot kan tre inn og ta opp Venom-kappen.