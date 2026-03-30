Verdens mest beryktede PS Vita-trofé har endelig blitt låst opp

Det er selvfølgelig alltid utrolig tilfredsstillende å låse opp alle prestasjonene i et spill eller å oppnå det ettertraktede Platinum-troféet. Men ... dessverre er noen utfordringer ikke bare vanskelige, de er praktisk talt umulige. Dette skyldes som regel at nettstøtten har blitt avviklet eller at ingen spiller spillet lenger, men det er ikke i denne kategorien vi finner PS Vita-versjonen av Ninja Gaiden Sigma 2.

For å oppnå platinatroféet må du fullføre en rekke ubarmhjertig utfordrende mål med tilleggsfaktorer som gjør dem enda vanskeligere. Heldigvis trenger du ikke å gjøre det alene, da det kan gjøres i co-op. Haken er at Ninja Gaiden Sigma 2 Plus ikke støtter co-op, så du må nøye deg med den notorisk forferdelige AI-en.

Derfor har dette trofeet blitt ansett som umulig å låse opp siden utgivelsen i 2013, og ikke en eneste person har klart å bevise at de har gjort seg fortjent til det. Eller i det minste var det tilfelle frem til forleden dag (takk, Resetera). I løpet av helgen klarte den japanske mesteren Tqvry endelig å låse opp denne utfordringen i en bragd som tok nesten ti timer.

Du kan sjekke ut hans innsats nedenfor i det som bare kan beskrives som en utrolig bragd i et av de mest frustrerende oppsettene vi noensinne har sett.