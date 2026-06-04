Verdens mest bortskjemte katt har ikke arvet noe, til tross for at 1,5 millioner dollar er nevnt i testamentet

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Den avdøde motedesigneren Karl Lagerfelds katt, Choupette, har ofte blitt kalt verdens mest bortskjemte katt, og de to var helt uadskillelige. Choupette fulgte ham overalt, fløy i privatfly og spiste mat i verdensklasse. Da Lagerfeld døde i 2019, testamenterte han 1,5 millioner dollar til katten, slik at hun kunne opprettholde sin ekstravagante livsstil.

Men ... ifølge fransk lov kan ikke dyr eie penger, og følgelig har ikke en eneste krone blitt utbetalt, skriver The Independent. Choupette bor i dag hos Lagerfelds tidligere husholderske, Francoise Cacote, og hennes familie, og de har gått til søksmål for å gjøre krav på de testamenterte midlene. Hun sier :

"Mens ting blir ordnet opp i, gjør jeg mitt beste for å respektere hans ønsker, spesielt at Choupette ikke vil ha noe. Det er min høyeste prioritet. Det viktigste er at hun er lykkelig, omgitt av kjærlighet og hengivenhet, og beskyttet slik Karl ville ha ønsket. Vi har fortsatt håp om at situasjonen en dag vil finne en fredelig løsning."

Som du kanskje skjønner, er Choupette litt av en verdenskjendis, og hun har både sin egen Wikipedia-side og en Instagram-konto med over en kvart million følgere.