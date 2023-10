Verdens rikeste Old School Runescape -spiller har blitt utestengt

HQ

I dagens kultur handler alt om nettoverdi og hustling. Det ser ut til at dette gjelder både i virkeligheten og i videospill, ettersom en spiller og streamer på Old School Runescape, kjent som BTCs, har klart å samle over en billion gull i spillet.

Imidlertid har han siden blitt utestengt, anklaget for handel i den virkelige verden, som i hovedsak handler med gjenstander i spillet for ting utenfor Old School Runescape. BTCs benektet selvfølgelig disse påstandene, men selv om han har fått forbud omgjort tidligere, ser det ikke ut til at det samme vil skje her.

I en fersk video uttaler BTCs at den ledende samfunnssjefen for Old School Runescape fortalte ham at forbudet ikke vil bli opphevet. Dette kan angivelig være delvis til hans gullutdelinger, men igjen hevder BTCs at alt dette ble gjort legitimt.

