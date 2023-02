Verdens største fly kommer til Microsoft Flight Simulator

HQ

Det tyngste og største flyet som noen gang er laget var Antonov AN-225 Mriya. Vi skriver «var» da den ble ødelagt av Russland under deres krigføring mot Ukraina i fjor, og ødela den eneste eksisterende modellen som var stasjonert på Antonov flyplass utenfor Kyiv.

Heldigvis er det fortsatt en måte å oppleve dette dyret av et fly som Asobo Studio har nå lagt det til Microsoft Flight Simulator. Og det blir enda bedre, for ved å fly det bidrar du til restaureringen av dette praktfulle verket: «Alt går til gjenoppbyggingsarbeidet for det ukrainske flyet.»

Prosjektet er beskrevet slik på Xbox Wire (som også har mange fascinerende detaljer om Antonov AN-225 Mriya):

Som en del av Microsoft Flight Simulators pågående digitale bevaringsarbeid, er det glade for å introdusere verdens største fly, den ukrainskbygde Antonov An-225 Mriya, i dag. Det er et ultratungt løftefly med seks motorer, og har rekorden som verdens lengste fly, så vel som mange andre størrelsesrelaterte luftfartsrekorder. Bare én Mriya ble noen gang fullført, og den ble gjort katastrofalt ubrukelig i den russiske invasjonen av Ukraina i 2022. Det jobbes med å forsøke å gjenoppbygge flyet og fly det igjen.»

Hvis du har lyst til å sjekke og fly ut det største flyet som noen gang er bygget og samtidig bringe det nærmere et comeback, kan du gå over og laste det ned for Microsoft Flight Simulator (som følger med Game Pass). Sjekk ut traileren nedenfor for å se hvordan denne enorme tingen faktisk ser ut.