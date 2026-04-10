Verdensbanken ser for seg opptil 25 milliarder dollar i rask støtte etter krigssjokket i Iran

Verdensbankgruppen forbereder seg på å mobilisere mellom 20 og 25 milliarder dollar i rask finansiering for å hjelpe land som er rammet av de økonomiske konsekvensene av krigen i Iran, ifølge Bloomberg News, som siterer Verdensbankens president Ajay Banga.

Banga sa at midlene raskt kunne settes inn ved hjelp av bankens kriseresponsverktøy, som tillater begrenset omfordeling av eksisterende prosjektressurser for å møte akutte behov.

Han antydet også at dersom konflikten fortsetter å tynge verdensøkonomien, vil institusjonen undersøke mulighetene for å utvide sin kapasitet med ytterligere 50-60 milliarder dollar i støtte. Eventuell assistanse vil utfylle potensiell finansiering fra Det internasjonale pengefondet.