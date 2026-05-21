Verdensberømt sjokoladeklassiker står i fare for å bli avviklet

Det ser ut til at et av verdens mest berømte sjokoladeprodukter kan være i ferd med å forsvinne fra butikkhyllene. Nyheter24 melder at den østerrikske sjokoladegiganten Salzburg Schokolade GmbH, som ble grunnlagt på slutten av 1800-tallet, har havnet i økonomiske problemer etter at konkursplanen som ble etablert i 2021, ikke ble realisert som planlagt.

Dette har ført til permittering av de 58 personene som jobbet i selskapet, og dermed ser det ut til at Mozartkugeln, i hvert fall inntil videre, ikke finnes lenger. Det er selskapets mest kjente produkt, og det selges over hele verden, selv om det er spesielt populært i Østerrike, Tyskland og andre deler av Sentral-Europa.

Gjelden skal etter sigende beløpe seg til 7,7 millioner euro, og en ny plan for å redde selskapet er allerede lansert. Man kan mistenke at et så ikonisk østerriksk selskap, eller i det minste Mozartkugeln-produktet, vil bli reddet for enhver pris, men det finnes selvfølgelig ingen garantier.