      Verdensberømt sjokoladeklassiker står i fare for å bli avviklet

      Det er en tragisk dag for sjokoladeelskere over hele verden, ettersom et virkelig ikonisk produkt nå står i fare for å forsvinne.

      * Påkrevd felt
      Det ser ut til at et av verdens mest berømte sjokoladeprodukter kan være i ferd med å forsvinne fra butikkhyllene. Nyheter24 melder at den østerrikske sjokoladegiganten Salzburg Schokolade GmbH, som ble grunnlagt på slutten av 1800-tallet, har havnet i økonomiske problemer etter at konkursplanen som ble etablert i 2021, ikke ble realisert som planlagt.

      Dette har ført til permittering av de 58 personene som jobbet i selskapet, og dermed ser det ut til at Mozartkugeln, i hvert fall inntil videre, ikke finnes lenger. Det er selskapets mest kjente produkt, og det selges over hele verden, selv om det er spesielt populært i Østerrike, Tyskland og andre deler av Sentral-Europa.

      Gjelden skal etter sigende beløpe seg til 7,7 millioner euro, og en ny plan for å redde selskapet er allerede lansert. Man kan mistenke at et så ikonisk østerriksk selskap, eller i det minste Mozartkugeln-produktet, vil bli reddet for enhver pris, men det finnes selvfølgelig ingen garantier.

      Mirabell

