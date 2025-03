Verdensnyheter fra Gamereactor: 20. mars 2025

HQ

De viktigste nyhetene 20. mars 2025 . En dag preget av en kontrastfylt utvikling. Fra Finlands fortsatte dominans på den globale lykkerankingen til nye utviklinger i de pågående konfliktene i Russland-Ukraina og Israel-Palestina.

Finland topper igjen den globale lykkerankingen

Helsinki, Finland // Shutterstock

Finland er rangert som verdens lykkeligste land for åttende år på rad, med Danmark, Sverige og Norge på de øverste plassene. Samtidig opplevde USA en kraftig tilbakegang til 24. plass. Les hele artikkelen her.

De ukrainske styrkene i Kursk er ikke omringet, bekrefter amerikansk etterretning

Kart over Ukraina. Mars 2025 // Shutterstock

USAs etterretningstjeneste bekrefter at de ukrainske styrkene i Kursk ikke er omringet, til tross for påstander fra russiske og amerikanske ledere. Rapportene tyder på feilinformasjon med sikte på å påvirke våpenhvileforhandlingene. Les hele artikkelen her.

Opptrappingen i Gaza krever 70 menneskeliv da israelske angrep gjenopptas

Palestinere bærer mat til iftar-måltidet under den hellige måneden ramadan, som de har mottatt fra Tekkiye, i Khan Yunis, sør på Gazastripen, 17. mars 2025. // Shutterstock

Israelske luftangrep mot Gaza har drept minst 70 palestinere, og mange flere er skadet, i forbindelse med nye militæroperasjoner. Opptrappingen har skapt bekymring for at våpenhvileavtalen kan kollapse. Les hele artikkelen her