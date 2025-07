Verdensrekordholder på maraton Ruth Chepng'etich midlertidig suspendert for doping

HQ

Ruth Chepngetich, kenyansk landeveisløper og nåværende innehaver av verdensrekorden i maraton for kvinner, er midlertidig suspendert av Athletics Integrity Unit (AIU), etter å ha testet positivt på et forbudt stoff.

AIU kunngjorde i en uttalelse torsdag at de har funnet ut at hun har brukt hydroklortiazid, et vanndrivende middel som brukes klinisk for å behandle væskeretensjon og høyt blodtrykk. I henhold til WADA-koden (World Anti Doping Agency) er det et forbudt stoff i klasse S5, og det misbrukes ofte for å maskere tilstedeværelsen av andre forbudte stoffer i urinen.

Chepngetich valgte en frivillig midlertidig utestengelse mens etterforskningen pågår. Den 30 år gamle kenyaneren vant Chicago Marathon i 2021, 2022 og 2024, ble verdensmester i 2019 og satte ny verdensrekord i maraton på 2:09:56 i 2024. Men hun risikerer opptil to års utestengelse.