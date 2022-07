Verken Infamous eller Sly Cooper får nye spill i nærmeste fremtid

HQ

Til tross for at det er en åpen hemmelighet at Sucker Punch lager en oppfølger til Ghost of Tsushima i disse dager har det gått mange rykter om at studioet eller noen andre også skal gi oss mer Infamous og/eller Sly Cooper. Dette er tydeligvis ikke tilfellet.

Sucker Punch har nemlig lagt ut en melding hvor de regelrett benekter at de eller noen andre av PlayStation Studios-utviklerne lager eller har planer om å gi oss et nytt Infamous eller Sly Cooper. Dermed blir det nærmeste vi kommer et nytt Infamous i nærmeste fremtid at studioet også avslører de jobber med å gjøre slik at Infamous: Second Son-utvidelsen Cole's Legacy kan kjøpes på PlayStation Store.