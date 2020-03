Verken PlayStation 5 eller spill påvirkes av coronaviruset enda

Siden mange selvsagt er bekymret for at PlayStation 5 vil utsettes til 2021 på grunn av coronaviruset har Sony stadig måtte gjenta at planen fortsatt er å lanseres konsollen i 2020, og nå har de gitt oss en annen interessant oppdatering.

I en ny pressemelding skriver selskapet hvordan ulike deler av organisasjonen påvirkes av coronaviruset. Der er det spesielt Game & Network Services-delen som vil gjøre mange litt lettere til sinns med følgende beskjeder:

"Sony estimerer at det ikke vil være noen materiell innvirkning på denne forretningen for dette regnskapsåret.

Selv om ingen problemer har dukket opp enda overvåker Sony risikoen for utsettelser i produksjonsplanen for spill fra både førsteparts-studioer og partneres studioer nøye, hovedsakelig i europa og USA."

Som forventet har altså ingen av spillene i nærmeste fremtid blitt påvirket såpass av pandemien at de ligger i stor fare for å utsettes, og det samme gjelder PlayStation 5 siden produksjonen ikke starter for fullt før i sommer.

Her er det uansett atter en gang greit å nevne at de poengterer "enda" siden ting åpenbart vil kunne endre seg om situasjonen forblir slik eller forverrer seg de kommende månedene. Uansett virker det i alle fall som om vi kan være bittelitt trygge på å få Predator: Hunting Grounds, The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima og PlayStation 5 til fastsatt tid.