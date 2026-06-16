Versjon 22.5.0 av Nintendo Switch 2-systemet er nå tilgjengelig
I tillegg til å legge til nye språk, har den fullstendig redesignet utseendet på eShop på Switch 1.
Det er alltid positivt å se konsolloppdateringer som støtter flere språk, slik at alle, uansett hvor i verden de bor, kan nyte videospill. Dagens Nintendo-oppdatering 22.5.0 for Nintendo Switch-konsollene er et skritt i den retningen, og inneholder oppdateringsnotater som er spesifikke for hver maskinvareversjon.
For Nintendo Switch 2 er det gode nyheter for nederlandske og russiske brukere, da systemet nå støtter begge språkene; ytelses- og strømforbruksproblemer er også løst.
For Nintendo Switch 1 er endringene mye mer merkbare, ettersom eShop-grensesnittet har fått nytt design, og det er lagt til en funksjon for å spole frem eller tilbake i nyheter og trailervideoer i eShop. Vi har tatt med de fullstendige oppdateringsnotatene for begge systemene nedenfor.
Nintendo Switch 2 versjon 22.5.0 (utgitt 15. juni 2026)
- Nederlandsk og russisk er lagt til blant språkene som er tilgjengelige for «Tekst-til-tale»-funksjonen i Tilgjengelighet.
- Nederlandsk og russisk er lagt til som språk for alternativet «Bytt mellom tale og tekst under chat i spillet» i Tilgjengelighet.
- Generelle forbedringer av systemstabiliteten for å optimalisere brukeropplevelsen.
Nintendo Switch 1 versjon 22.5.0 (utgitt 15. juni 2026)
- Grensesnittet til Nintendo eShop har fått nytt design.
- Fargen på Nintendo eShop vil nå samsvare med temafargen hvis temaet i systeminnstillingene er satt til «Basic Dark».
- Du kan nå bruke PIN-koden for brukerverifisering til å bekrefte tilgang til Nintendo eShop og bruk av lagrede betalingsmåter.
- Muligheten til å spole tilbake 10 sekunder eller spole frem 10 sekunder ved hjelp av ZL- og ZR-knappene er lagt til når du ser på en video i fullskjermmodus i Nyheter eller Nintendo eShop.
- Generelle forbedringer av systemstabiliteten for å optimalisere brukeropplevelsen.