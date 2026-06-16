Versjon 22.5.0 av Nintendo Switch 2-systemet er nå tilgjengelig

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Det er alltid positivt å se konsolloppdateringer som støtter flere språk, slik at alle, uansett hvor i verden de bor, kan nyte videospill. Dagens Nintendo-oppdatering 22.5.0 for Nintendo Switch-konsollene er et skritt i den retningen, og inneholder oppdateringsnotater som er spesifikke for hver maskinvareversjon.

For Nintendo Switch 2 er det gode nyheter for nederlandske og russiske brukere, da systemet nå støtter begge språkene; ytelses- og strømforbruksproblemer er også løst.

For Nintendo Switch 1 er endringene mye mer merkbare, ettersom eShop-grensesnittet har fått nytt design, og det er lagt til en funksjon for å spole frem eller tilbake i nyheter og trailervideoer i eShop. Vi har tatt med de fullstendige oppdateringsnotatene for begge systemene nedenfor.

Nintendo Switch 2 versjon 22.5.0 (utgitt 15. juni 2026)



Nederlandsk og russisk er lagt til blant språkene som er tilgjengelige for «Tekst-til-tale»-funksjonen i Tilgjengelighet.



Nederlandsk og russisk er lagt til som språk for alternativet «Bytt mellom tale og tekst under chat i spillet» i Tilgjengelighet.



Generelle forbedringer av systemstabiliteten for å optimalisere brukeropplevelsen.



Nintendo Switch 1 versjon 22.5.0 (utgitt 15. juni 2026)