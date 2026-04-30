Veterinærer krever et totalforbud mot kyllingbur i Storbritannia

Et økende antall veterinærer i Storbritannia ønsker angivelig et totalforbud mot eggleggende høner i bur. Dette begrunnes med hensynet til dyrevelferd og det faktum at det hemmer deres naturlige atferd.

Tidligere bursystemer der verpehøner ble holdt stuet sammen i trange rom - noen ganger så små som et A4-ark - ble forbudt av EU for mer enn ti år siden. Men disse er nå erstattet av modifiserte bur, som anses som utilstrekkelige og skadelige - de begrenser dyrenes naturlige atferd.

Veterinærer mener at dagens regelverk er utilstrekkelig, og det er nå håp om å få gjennom et totalforbud mot bur i Storbritannia, der de gradvis fases ut og på sikt avskaffes helt.

Spørsmålet er imidlertid svært omdiskutert, og dyrevelferdsorganisasjoner ønsker kravene velkommen, mens mange i landbrukssektoren advarer mot de potensielle konsekvensene, blant annet økte kostnader og lavere beskyttelsesstandarder.