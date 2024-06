Vi ansetter! Tror du at du har det som trengs for å bli en del av Gamereactor Live-teamet?

HQ

Tror du at du har det som trengs for å bli en del av Gamereactor-teamet? Vi er for tiden på utkikk etter nye medlemmer til Gamereactor Live-teamet, som kan hjelpe oss med å utvide og utvikle vår live streaming-satsning.

Vi er for tiden på utkikk etter nye medlemmer til å bli med i teamet på deltid for å hjelpe oss med å utvide vår live streaming-satsning. Ansvaret i denne rollen inkluderer å være komfortabel foran kamera, evnen til å moderere Gamereactors sosiale fellesskap, en lidenskap for å jobbe med videoteamet og redaksjonen for å arrangere og organisere strømminger, og tilgjengeligheten til å av og til jobbe på uvanlige tider for å dekke live-arrangementer og større lanseringer, spesielt i sommersesongen. Nedenfor finner du en oppsummering av ansvarsområdene og kvalifikasjonene som kreves for stillingen.

Ansvarsområder for en Gamereactor Streamer?



Kandidaten vil være komfortabel og i stand til å være vert for flere strømmer hver uke.



Evne til å administrere og moderere Gamereactor-fellesskapet som interagerer med strømmer.



Arbeide med det globale teamet bestående av redaktører basert rundt om i Europa for å organisere og planlegge strømmer.



Punktlighet og pålitelighet er et must.



Kjennskap til kameraer og programvare for video/streaming-produksjon.



Kunne jobbe uvanlige tider for å dekke arrangementer og større lanseringer - spesielt i løpet av arrangementssesongen.



Kvalifikasjoner for en Gamereactor Streamer?



Flytende engelsk i skrift og tale.



Basert i Storbritannia.



Komfortabel og glad for å jobbe foran kamera.



Kan organisere og jobbe selvstendig når det kreves.



Er kunnskapsrik og interessert i å jobbe i og lære mer om spillbransjen.



Hvis du tror du er den rette personen for jobben, må du sende en søknad til denne rollen ved å sende en CV og et følgebrev til: [email protected]