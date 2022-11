Vi avslører en mørk hemmelighet i Signalis i dagens GR Live

HQ

For bare noen dager siden lanserte utvikleren Rose Engine overlevelsesskrekk-tittelen Signalis, et spill som er satt i en dystopisk fremtid, hvor menneskeheten har avdekket en mørk kosmisk hemmelighet. Helt siden det debuterte for noen dager siden, har spillet blitt godt mottatt av fansen, og til og med oppnådd en "overveldende positiv" vurdering på Steam, og for å se hvordan spillet utformer seg, kommer vi til å sjekke det ut i dagens GR Live.

Fra kl. 16 som vanlig kommer verten vår Rebeca til å spille gjennom den første timen på vår GR Live-side. Kom gjerne innom om du er interessert i å sjekke det ut.