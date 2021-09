Vi begir oss ut på en psykedelisk reise i The Artful Escape i dagens GR Live

HQ

Vi avslutter nok en omgang livestreams ved å ta en kikk på en av våre favorittutgivelser fra den siste den siste uka. The Artful Escape plasserer deg i skoene til Francis Vendetti, en ung gitarist hvis potensial er blitt formørket av hans übervellykkede folkikon-onkel. Spillet ser hovedsakelig at Francis skårer ut en ny identitet for seg selv ved å gå ut på en psykedelisk musikalsk reise som tar ham til universets fjerne hjørner.

For å se oss spille igjennom de første to timene av spillet er det som vanlig bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.