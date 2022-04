Vi begir oss ut på et surrealistisk eventyr i Glitchhikers: The Spaces Between i dagens GR Live

Helt i slutten av mars lanserte Silverstring Media Inc. deres nyeste tittel, det surrealistiske eventyrspillet Glitchhikers: The Spaces Between. Her skal du begi deg ut på en sen kveldstur, enten det er i en bil, gjennom en øde flyplass eller i en tom park i et forsøk på å møte merkelige nye mennesker og finne deg selv underveis.

Det er et merkverdig spill, som sikter på å være like filosofisk som det er atmosfærisk, og derfor har vi lyst til å sjekke det ut i dagens GR Live. Vi dykker ned i Glitchhikers et par timer senere i ettermiddag, og denne gangen er det Rebeca som skal spille. Vi starter som vanlig klokken 16 og du kan få det med deg på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch når vi setter i gang.