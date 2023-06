Vi bør ikke dempe forventningene til Xbox Games Showcase

HQ

Denne sommeren er fylt med spennende streamer hvor store nyheter og trailere skal avsløres, og to av de største er allerede denne uken med Summer Game Fest på torsdag og Xbox Games Showcase (samt Starfield Direct) på søndag. Microsoft har lært noen lekser om hvordan man lader opp til slike gjennom årene siden vi spillere har en tendens til å ha litt for høye forventninger. Derfor har det amerikanske selskapet hatt som vane å avklare et par ting før slike show og be oss dempe forventningene litt i håp om å ikke skuffe. Dette gjør denne nye uttalelsen ganske interessant.

Aaron Greenberg, visepresidenten for Xbox Games Marketing, svarte nemlig følgende da en person rådet han til å legge ut en melding som ba folk senke forventningene:

"Ingen planer om å hinte, dempe eller røpe noe som helst. Elsker å se alle de ville forventningene, mitt råd er bare å komme inn med et åpent sinn og nyte turen. Sett pris på årene med hardt arbeid så mange lag har lagt hjertet og sjelen i for dere alle".

Dette betyr selvsagt ikke at vi bør gå inn med ekstreme håp og drømmer, men Microsoft virker i alle fall ganske selvsikre på hva som venter oss fra klokken 19 på søndag.

Hvilke forventninger har du?