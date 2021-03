Vi bygger et skikkelig MSI 1440p RTX-monster med 11. Gen. i9

Tiden har kommet for at gjengen i Danmark bygger en ny PC, og denne gangen har de slått seg sammen med MSI og Nvidia for å skape et beist som er skikkelig 2K Ultra.

Da bør det ikke komme som et sjokk at delene som brukes er noe få vil fnyse av. Med en 11th Generation i9 11900k Intel-prosessor i et Z590 Carbon WiFi-moderkort fra MSI og et RTX 3060ti Gaming X Trio-grafikkort blir det raskt hett både visuelt og fysisk, så de bruker også det nye MSI MPG Coreliquid K360 pakket inn i MPG Sekira 100p. Du kan se hvordan denne både bygges og yter lynraskt i videoen under.

Du ser på Annonser

Her på Gamereactor inngår vi av og til en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.