Vi deler våre tanker om en mellomgenerasjonskonsolloppdatering i ukens Gaming Gossip

Det har vært mye snakk om hva en mellomgenerasjons konsolloppdatering kan bringe til forbrukerne, og dette temaet ble vekket til live igjen etter at spesifikasjonene for PS5 Pro nylig ble lekket. For å ta opp og diskutere denne saken har Gaming Gossip -gjengen samlet seg for å stille det svært viktige spørsmålet om vi faktisk trenger en mellomgenerasjonskonsolloppdatering denne generasjonen?

Sony har vært åpne om sine begrensede førstepartsplaner for det kommende regnskapsåret, Xbox har planlagt ny maskinvare for denne høytiden, og Switch-etterfølgeren er nærmere enn lenger unna, og vi diskuterer hvordan/om en PS5 Pro faktisk vil være til fordel for forbrukerne. I tillegg går vi nærmere inn på detaljer om hva slags pris den kan komme til å ligge på, og om en PS5 Pro som lanseres i høst, kan tyde på at et etterlengtet spill kan komme tidligere enn forventet...

Se alt dette og mer til i den syvende episoden av programmet nedenfor.