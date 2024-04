Vi diskuterer behovet for filmer i mellomsjiktet i det siste Film Frenzy.

HQ

Vi vet alle at vi trenger gode filmer i livene våre, og så er det de dårlige filmene som dukker opp igjen og igjen for å minne oss på at det finnes en del søppel på lerretet, men hva med det som ligger i midten?

Trenger vi noe som ikke er den beste filmen der ute, men som likevel tjener et underholdende formål? En film som du aldri ville gitt mer enn en middels poengsum, men som du likevel kan kose deg med. Det er det vi i Gamereactor kaller "good slop", og i vår siste episode av Film Frenzy tar vi stilling til om det er noe vi trenger i filmer.

Sjekk ut hele episoden nedenfor, og la oss få vite hva du synes?