Vi diskuterer Borderlands og Elden Ring: Shadow of the Erdtree i den siste episoden av The Gamereactor Show.

Den nyeste episoden av The Gamereactor Show -podcasten vår har ankommet. I episode 19 kommer Alex og Ben sammen for å diskutere og dele sine meninger om flere nylige utviklinger i videospillbransjen.

Fra den ferske traileren for Borderlands -filmen, det første glimtet av gameplay for Elden Ring: Shadow of the Erdtree, en oppsummering av den siste Nintendo Direct, den kritiske mottakelsen av Final Fantasy VII: Rebirth, og forskjellige andre tangenter og emner, denne episoden har litt av alt.

Så husk å se den nedenfor, eller gå til Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music/Audible eller Spreaker og finn den nyeste episoden der også.