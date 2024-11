Vi diskuterer Call of Duty, Life is Strange og Dragon Age i ukens episode av The Gamereactor Show

HQ

Oktober har vært en strålende måned for videospill. Vi har hatt massevis av virkelig spennende og godt mottatte prosjekter som har debutert, og slutten av måneden ble markert av tre titaner fra etablerte franchiser: Call of Duty: Black Ops 6, Life is Strange: Double Exposure, og Dragon Age: The Veilguard.

Disse tre store navnene debuterte alle i slutten av oktober, og Alex og jeg har bestemt oss for å vie den 35. episoden av The Gamereactor Show til disse titlene, diskutere hva vi syntes om dem og også berøre noen få store historier som har omgitt utgivelsen av dem.

For Black Ops 6 diskuterer vi om dette blir det første og siste Call of Duty som lanseres på Game Pass på dag én, og for Dragon Age ser vi på anmeldelsene og variasjonen i hvordan spillet har blitt oppfattet av kritikere og fans av alle slag. Vi kommer også litt inn på hvordan Life is Strange står seg i forhold til Dragon Age på denne fronten.

Du kan lytte til den siste episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller du kan gå til Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker for å følge med.