Vi diskuterer Destiny -dilemmaet og Warhorses ambisjoner i ukens The Gamereactor Show

Det har vært en vanvittig uke i videospillindustrien av en hel rekke årsaker. Dette har naturligvis gjort det til en lek å velge relevante temaer for den siste episoden av The Gamereactor Show, og i den 91. episoden tar vi for oss Warhorse Studios, Grand Theft Auto VI og det siste døgnets store nyhet, Bungie som bestemmer seg for å legge ned Destiny 2.

Jepp, vi ser på Warhorses bekreftelse på at to spill er på trappene, hvorav det ene er en Ringenes Herre-opplevelse. Etter dette berører vi den siste oppdateringen av Grand Theft Auto VIs lanseringsplaner, med prosjektet fortsatt fast planlagt for en ankomst i november. Og på samme måte bruker vi til og med massevis av tid på å diskutere Destiny 2 og Bungies valg om å gå videre fra spillet med angivelig lite i rørledningen som erstatning.

Få med deg den nye episoden av showet nedenfor, eller lytt til det på din valgte podcast-leverandør.