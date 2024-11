Vi diskuterer effekten av Horizon-utmattelse i ukens episode av The Gamereactor Show

HQ

Det er ingen tvil om at 2024 har vært et ujevnt år for førsteparts PlayStation og Sony Interactive Entertainment. På den ene siden kan de bare ta hjem Game of the Year med den helt fantastiske Astro Bot, men samtidig har dette året vært preget av megafeilen Concord og den skuffende Lego Horizon Adventures, med disse tre som flertallet av ekte førstepartsproduksjoner som ble sparket ut av konsollprodusenten i 2024. Igjen har det vært et motstridende år.

Og det er dette vi snakker om i den siste episoden av The Gamereactor Show. Ben og Alex slår seg sammen igjen for å diskutere PlayStations 2024 og hvordan det stabler opp mot underholdningstitanens tidligere år. I tillegg gir vi også vår holdning til Horizon tretthet og om vi får for mange prosjekter og opplevelser basert på Guerrilla Games 'univers, spesielt etter remasteren av Horizon: Zero Dawn i oktober og forrige ukes Lego Horizon Adventures.

For å høre våre tanker om denne saken, må du huske å sjekke ut den siste episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller ved å besøke din favoritt podcastleverandør, det være seg Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music / Audible eller Spreaker.