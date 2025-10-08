Vi diskuterer Game Pass og fremtiden til Xbox i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

I mange år har Game Pass blitt sett på som det beste tilbudet innen spill, rett og slett fordi du for en lav månedlig kostnad får tilgang til online flerspiller på Xbox-konsoller, et massivt bibliotek med titler du kan spille når og hvor du vil, inkludert dag én Xbox Game Studios lanseringer, og en rekke ekstra fordeler. Game Pass var nesten et urimelig godt tilbud, men som med alle gode ting, kommer de til en slutt.

I forrige uke kunngjorde Microsoft massive prisøkninger for Game Pass, noe som i utgangspunktet doblet kostnadene for pakken de fleste forbinder som Game Pass. Riktignok finnes det andre nivåer å velge i stedet, men verdien for pengene er ikke på langt nær så god som den var, og ærlig talt må abonnenter sjekke ut mange spill via tjenesten for å kunne få verdi av det enorme spranget i kostnad.

Med denne ekstreme endringen i tankene har vi viet mye av den siste episoden av The Gamereactor Show til Game Pass endringer og hvordan disse vil påvirke Xbox på kort og lang sikt, og hvordan de sannsynligvis betyr den endelige retningen som Xbox går som et selskap.

