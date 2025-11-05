Vi diskuterer hvilken av Xbox 360 eller PS2 som var mest innflytelsesrik på The Gamereactor Show

HQ

Vi er tilbake for en ny episode av The Gamereactor Show, hvor vi i denne episoden vender oppmerksomheten mot videospillkonsoller. Til å begynne med er Nintendo og Switch 2 i tankene våre, når vi diskuterer de nylige imponerende salgsdataene og hvordan etterfølgersystemet presterer i tråd med forventningene våre.

Etter dette snur vi på flisa og begynner å snakke om Xbox 360 og PS2, to berømte konsoller som feirer 20- og 25-årsjubileum (lanseringen i Europa for å være helt nøyaktig) i november. Vi snakker om vår fortid med dingsene og diskuterer deretter hvilken som har hatt størst innvirkning på spillverdenen.

Sjekk ut den siste episoden av showet nedenfor, eller hos din foretrukne podkastleverandør, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.