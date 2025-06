Vi diskuterer MindsEye og Nintendo Switch 2s braksuksess i ukens The Gamereactor Show

HQ

Denne ukens episode av The Gamereactor Show er en fortelling om to svært forskjellige situasjoner. I den 57. episoden av podcasten bruker vi litt tid på å snakke om MindsEye og den ganske katastrofale lanseringen som spillet har opplevd, før vi utforsker hva utvikleren Build a Rocket Boy gjør videre etter den dårlige mottakelsen på debuten.

Men det er ikke bare dysterhet og tristesse, for vi vender blikket mot Nintendo Switch 2 igjen for å diskutere konsollens brølende suksess så langt, og hvordan salget av konsollen var langt over det vi forventet at den skulle oppnå.

Sørg for å få med deg den siste episoden av showet for å høre Alex og mine tanker om begge disse temaene, pluss litt om PlayStation 6, ettersom vi som forventet også kommer inn på en tangent om neste generasjons plattformer.

