Vi diskuterer om The Scargiver har reddet Rebel Moon i ukens The Gamereactor Show

Vi er tilbake med en ny episode av The Gamereactor Show -podcasten vår, og i den siste episoden retter vi oppmerksomheten mot den siste storfilmen som har hatt premiere på Netflix.

Nå som Rebel Moon - Part Two: The Scargiver er tilgjengelig, diskuterer vi hvorvidt denne filmen klarer å rette opp feilene fra den første filmen, og om det er nok til å redde denne nye franchisen som regissør Zack Snyder ser ut til å ha store intensjoner for.

Vi snakker også litt om det voksende utvalget av bisarre gamerprodukter, og til og med litt om Stellar Blade og den polariserende hovedpersonen Eve.

Ta en titt på den nyeste episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller gå til Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker i stedet.