Vi diskuterer Palworld i den nye episoden av The Gamereactor Show

Vi er tilbake med en ny episode av podcasten vår, The Gamereactor Show. I denne siste episoden, episode 17, diskuterer vi den største trenden i spillbransjen for tiden, den enorme og overraskende suksessen til Pocket Pair's Palworld og hva vi tror vil skje med spillet de neste ukene og månedene.

Men vi retter også oppmerksomheten mot noen andre deler av spillbransjen, og deler tanker og meninger om Tekken 8 og Like a Dragon: Infinite Wealth, før vi snakker litt om Suicide Squad: Kill the Justice League.

Og som om ikke alt dette var nok, tar vi også en titt på de siste Oscar-nominasjonene og kontroversen rundt Greta Gerwig og Barbie-filmen.

Det sier seg selv at det er mye å snakke om, så husk å se den nyeste episoden av The Gamereactor Show nedenfor (eller på Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Google Podcasts) for å høre hva Alex og Ben mener om hvert av disse temaene.