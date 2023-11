Vi diskuterer The Game Awards i ukens episode av The Gamereactor Show

HQ

Vi teller ned dagene til det årlige The Game Awards -showet, der noen av årets beste spill og de mest talentfulle skaperne og utviklerne blir hedret for sine bidrag til spillbransjen. Showet avholdes natt til 8. desember for oss i Norge, og vi har bestemt oss for å vie den siste episoden av The Gamereactor Show til å diskutere de nominerte og hvem vi ønsker å se ta hjem priser i mange av de unike kategoriene.

Du kan sjekke ut den nye episoden av podcasten nedenfor, og du kan også høre den på Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts og Amazon Music/Audible.