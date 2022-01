Vi drar på huleutforsking i Spelunky 2 i dagens GR Live

Spelunky og Spelunky 2 kommer til Switch til sommeren

den 16 desember 2020 klokken 10:57 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Under Nintendos Indie World-showcase avslørte de at Spelunky og Spelunky 2 kommer til Switch sommeren 2021. "Stock up on ropes and get ready to explore the everchanging...