Vi drar til Iceshard Cliffs i Monster Hunter: Wilds' nyeste trailer

HQ

I slutten av måneden gjør Monster Hunter sin store tilbakekomst i sitt nyeste bidrag, Monster Hunter: Wilds, men før vi kan få hendene våre på hele spillet, har vi fått en ny forhåndsvisning i den sjette traileren for Wilds, som viser Iceshard Cliffs.

Som du kanskje forventer, er dette nye området kjølig og fullt av monstre som får deg til å fryse, og ikke bare på grunn av deres skremmende utseende. Vi får se noen nye og tilbakevendende monstre i traileren, i tillegg til en overraskende avsløring på slutten.

Det ser ut til at historien om Iceshard Cliffs blir ganske interessant, og dreier seg om et monster som har blitt sint uten noen grunn. Vi får sjansen til å grave i mer når spillet lanseres for fullt den 28. februar for PS5, Xbox Series X/S og PC, og en ny åpen betatest kommer vår vei denne helgen og neste helg også.