Vi drar til Monkey Island i Sea of Thieves i dagens GR Live

I forrige uke kom den nyeste store utvidelsen til Rares piratspill, Sea of Thieves. Denne utvidelsen er basert på Ron Gilberts Monkey Island -serie, og bringer en ny spillestil til det enormt populære piratspillet.

Ettersom du akkurat nå kan hoppe inn i Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island helt gratis, har vi bestemt oss for å vie dagens GR Live til utvidelsen. Fra og med klokken 16 vil vår egen Rebeca være vert og spille gjennom den første timen av utvidelsen på GR Live-hjemmesiden.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du også lese anmeldelsen vår av Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island.