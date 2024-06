Vi drar tilbake til Beyond Good & Evil i dagens GR Live

HQ

Beyond Good & Evil 2 vil sannsynligvis ha en av, om ikke den lengste utviklingstiden av alle spill, og selv om det fortsatt virker som en fjern drøm kan vi ikke gjøre annet enn å håpe på flere nyheter.

I mellomtiden har vi en ny utgave av det originale Beyond Good & Evil å se gjennom, noe vi skal gjøre i dagens GR Live. Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition lar oss gjenoppleve historien om Jade med et nytt og forbedret utseende.

Det er også et ekstra oppdrag som tilsynelatende vil knytte Jades historie til den kommende oppfølgeren. Sjekk inn på GR Live-hjemmesiden for å se om vi kan finne det oppdraget. Vi starter som vanlig kl. 17.