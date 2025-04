Vi drar tilbake til Cyrodil i Oblivion: Remastered på dagens GR Live

HQ

Etter flere uker med rykter som pekte mot en remaster av The Elder Scrolls IV: Oblivion, fikk vi endelig en offisiell bekreftelse i går, i forbindelse med lanseringen av spillet, noe som kom som en hyggelig overraskelse for mange som siden har hoppet inn for å sjekke ut den nye grafikken, gameplayet og mer.

Det skal vi gjøre senere i dag på GR Live, hvor vi skal starte et nytt eventyr i de gamle tilholdsstedene i Cyrodil. Hvis du ennå ikke har bestemt deg for å kjøpe remasteren selv, eller bare vil henge med og se på at noen får kjeft av de lokale vaktene, kan du finne oss på den vanlige GR Live-hjemmesiden, samt YouTube-, Facebook- og Twitch-kanalene våre.

Vi strømmer som vanlig fra kl. 17, så hold utkikk hvis du vil være med. Følg også med på din lokale Gamereactor-side for våre kommende inntrykk av Oblivion Remaster.