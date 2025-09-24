Vi dykker ned i Huaweis ville nye GT 6 og GT 6 Pro i nye videoer. Gjennom et samarbeid med den populære produsenten fordyper vi oss i både maskinvare og programvare.

Huawei har blitt en leder i smartklokkemarkedet på relativt kort tid, og som vi har slått fast gjennom en rekke anmeldelser er det faktisk ikke så overraskende.

Deres nyeste avsløring er en oppdatering til den elskede GT-serien, bestående av Huawei Watch GT 6 og GT 6 Pro, to klokker som nok en gang flytter grensene for batterilevetid, sportssporing og mye, mye mer.

Begge klokkene tilbyr over flere ukers batterilevetid, er kompatible med både Android og iOS, og kombinerer skarp produksjonspresisjon med tydelig og funksjonell programvare.

Nedenfor dedikerer vi to videoer til disse nye smartklokkene, hvorav den ene fokuserer på den vakre maskinvaren, og den andre fokuserer på den fornyede og forbedrede programvareopplevelsen.

Du kan se begge nedenfor.

HQ