Vi dykker ned i Scars Above på dagens GR Live

I dag er den globale lanseringsdatoen for Mad Head Games' Scars Above, et sci-fi-actionspill som tar spillerne til en fiendtlig og foruroligende verden, hvor de må navigere, dokumentere og viktigst av alt, overleve, alt i et forsøk på å komme hjem til jorden.

Med lanseringen her, markerer vi datoen ved å gjøre Scars Above til fokus for dagens GR Live, hvor vår egen Rebeca vil være vertskap og ønsker å utforske åpningstiden til tittelen.

Og før strømmen starter, som du finner på GR Live-hjemmesiden fra vanlig tid 15:00 GMT / 16:00 CET, kan du se våre meninger om Scars Above i vår anmeldelse her.